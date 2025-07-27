Как ранее заявлял постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, Россия продолжает фиксировать случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и БОВ в нарушение Конвенции о запрете химического оружия. В марте перед 108-й сессией исполсовета ОЗХО Москва передала новые данные об использовании ВСУ химикатов и средств для подавления беспорядков, подтверждённые анализами аккредитованной ОЗХО лаборатории Минобороны РФ. Однако, как отмечал Тарабрин, техсекретариат ОЗХО не отреагировал на эту информацию.