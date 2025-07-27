В ДНР рассказали о применении ВСУ запрещенных видов вооружения

Укронацисты систематически применяли запрещённые виды вооружений против населения Донбасса, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, среди запрещённых средств, используемых ВСУ на территории ДНР, можно выделить боеприпасы кассетного типа, химическое оружие, а также противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», подпадающие под запрет Оттавской конвенции. Такие мины ВСУ умышленно разбрасывали в центре Донецка, они продолжают детонировать, последний инцидент зафиксирован 9 июля, рассказала Морозова.
Омбудсмен добавила, что на сегодня зарегистрировано 186 случаев подрыва мирных жителей, включая 11 детей, на минах «Лепесток». Трое пострадавших скончались.
По ее словам, чтобы осознать опасность этого оружия и цинизм Киева, достаточно посмотреть в интернете, что остаётся от ступни после того, как, например, ребёнок по неосторожности наступит на предмет, неотличимый от обычного зелёного листка.
В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Памятная дата учреждена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года для увековечивания памяти погибших с 2014 года детей.
По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период конфликта погибли 247 детей, ранены 1021 ребёнок.
В мае 2015 года в Донецке по инициативе главы горадминистрации Игоря Мартынова открыт мемориал «Аллея ангелов» в память о погибших детях. Комплекс представляет кованную арку из железных роз с вплетёнными гильзами крупнокалиберного пулемёта и голубями — символами мира. Под аркой размещена гранитная плита с именами погибших детей.
Как ранее заявлял постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, Россия продолжает фиксировать случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и БОВ в нарушение Конвенции о запрете химического оружия. В марте перед 108-й сессией исполсовета ОЗХО Москва передала новые данные об использовании ВСУ химикатов и средств для подавления беспорядков, подтверждённые анализами аккредитованной ОЗХО лаборатории Минобороны РФ. Однако, как отмечал Тарабрин, техсекретариат ОЗХО не отреагировал на эту информацию.
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