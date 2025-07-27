Росморречфлот: На Городецком гидроузле досрочно восстановили движение

В Нижегородской области досрочно восстановили движение на Городецком гидроузле, которое было приостановлено после аварии на шлюзе. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.
«Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно», — сказано в релизе.
Сообщается, что шлюзование восьми круизных теплоходов запланировано на воскресенье, 27 июля. Также сообщается, что согласно графику через гидроузел пройдут 63 грузовых судна.
Напомним, 22 июля стало известно, что рабочие повредили камеру шлюза при проведении демонтажных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области.
На момент аварии прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов, еще 14 должны были пройти здесь с 23 по 25 июля. Перевозчикам пришлось корректировать маршруты и организовывать доставку пассажиров до пунктов назначения наземным транспортом.
Сообщалось, что завершить ремонтные работы планировалось 26 июля.