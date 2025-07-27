Росморречфлот: На Городецком гидроузле досрочно восстановили движение

На момент аварии прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов, еще 14 должны были пройти здесь с 23 по 25 июля. Перевозчикам пришлось корректировать маршруты и организовывать доставку пассажиров до пунктов назначения наземным транспортом.