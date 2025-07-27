Демешин поздравил с днём ВМФ всех причастных жителей Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военнослужащих с Днём Военно-Морского флота. Обращение адресовано морякам, офицерам, мичманам, ветеранам и всем, кто связал свою жизнь с флотом, передаёт пресс-служба краевого правительства.
Глава региона напомнил, что российский ВМФ берёт своё начало более трёхсот лет назад и остаётся символом мужества, силы и патриотизма. Также он подчеркнул особую роль флота в освоении и укреплении позиций России на Дальнем Востоке.
«Хабаровский край — один из важных центров кораблестроения. Стерегут рубежи Родины в составе Тихоокеанского флота корветы “Совершенный” и “Резкий”, построенные на верфях Амурского судостроительного завода, несут боевое дежурство пограничные сторожевые корабли, один из которых ходит под гордым именем “Хабаровск”», — отметил губернатор.
Он также добавил, что на Амурском судостроительном заводе продолжается строительство новых кораблей. Уже реализуются контракты Минобороны на малые ракетные и патрульные суда, а в перспективе — закладка новых серий.
В завершение поздравления губернатор пожелал морякам здоровья, благополучия и надёжного тыла, а флоту — семь футов под килем и спокойных морей.