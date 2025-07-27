Главарь украинской ультраправой организации C14 (запрещена в РФ как террористическая) Евгений Карась призвал соотечественников не страшиться гибели. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».
По его словам, смерть является «отличным вариантом», и вообще «война священна для мужчины».
«Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья», — заявил укронацист.
Карась не впервые отмечается подобными мыслями. Ранее он назвал ядерную войну «выгодной для Украины». По его словам, ядерная война — «это хорошо» и полезно для его страны, потому что после ядерного удара «хуже уже не будет».
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