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Украинцам предложили не бояться смерти

Главарь украинской ультраправой организации C14 (запрещена в РФ как террористическая) Евгений Карась призвал соотечественников не страшиться гибели.

Главарь украинской ультраправой организации C14 (запрещена в РФ как террористическая) Евгений Карась призвал соотечественников не страшиться гибели. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

По его словам, смерть является «отличным вариантом», и вообще «война священна для мужчины».

«Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья», — заявил укронацист.

Карась не впервые отмечается подобными мыслями. Ранее он назвал ядерную войну «выгодной для Украины». По его словам, ядерная война — «это хорошо» и полезно для его страны, потому что после ядерного удара «хуже уже не будет».

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