В аэропорту Денвера в США загорелся самолет с пассажирами на борту

В столице Бангладеш потерпел крушение учебный самолет F-7 BGI, принадлежащий Военно-воздушным силам страны. Он упал на территорию учебного заведения Milestone в районе Уттара города Дакка всего через несколько минут после вылета с аэродрома. В результате около 19 человек погибли. После падения судно загорелось, причины катастрофы пока не раскрываются.