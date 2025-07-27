В аэропорту Денвера в США загорелся самолет с пассажирами на борту

Самолет Boeing 737 MAX загорелся в американском международном аэропорту Денвера из-за проблем с шасси во время взлета. Об этом сообщил в субботу, 26 июля, телеканал CBS.
Уточняется, что всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Пятерых из них врачи осмотрели на месте. Еще одного отправили в больницу для дальнейшего лечения.
Авиакомпания American Airlines сообщила, что у воздушного судна лопнула шина. Пассажиров перевезут в Майами на другом самолете.
В аэропорту Денвера задержаны 87 рейсов, сказано в статье.
В столице Бангладеш потерпел крушение учебный самолет F-7 BGI, принадлежащий Военно-воздушным силам страны. Он упал на территорию учебного заведения Milestone в районе Уттара города Дакка всего через несколько минут после вылета с аэродрома. В результате около 19 человек погибли. После падения судно загорелось, причины катастрофы пока не раскрываются.
За несколько минут до крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии пилот сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете.