Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» и Пскова имени княгини Ольги временно остановили прием и выпуск воздушных судов в связи с введением ограничений из-за угроз атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Еще два аэропорта заявили о переносе рейсов из-за угрозы БПЛА.

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» и Пскова имени княгини Ольги временно остановили прием и выпуск воздушных судов в связи с введением ограничений из-за угроз атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижний Новгород и Псков. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Кореняко.

Как сообщало URA.RU, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были объявлены в аэропорту Калуги. Утром ранее стало известно о приостановке воздушного сообщения во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» объявляли власти Северной Осетии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше