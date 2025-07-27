Анна Калинская вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне

В ночь с 26 на 27 июля по московскому времени в Вашингтоне (США) состоялся полуфинальный матч хардового турнира WTA-500 между россиянкой Анной Калинской (48-я ракетка мира) и британкой Эммой Радукану (46-я в рейтинге WTA). Калинская одержала победу в двух сетах — 6:4, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 36 минут. Российская теннисистка выполнила 2 эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Радукану подала навылет 6 раз при 4 двойных ошибках и использовала лишь один из шести заработанных брейков.
В финальном матче вашингтонского турнира Калинская встретится с канадкой Лейлой Фернандес (36-я ракетка мира), которая в полуфинале в трёх сетах (6:7, 7:6, 7:6) одержала верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Предстоящий финал станет для Анны третьим в карьере и первым на турнирах категории WTA 500.
В предыдущем матче после победы Калинской на площадку выбежала ее собака. Такса рванула к хозяйке, которая подхватила ее на руки и помогла помахать лапой зрителям. Этот эпизод вызвал улыбки у присутствующих на трибунах и моментально разлетелся по соцсетям. В пост-матчевом интервью Калинская призналась, что в этом сезоне Белла часто сопровождает ее на турнирах и приносит удачу. После победы над Радукану история повторилась.