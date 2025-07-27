Анна Калинская вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне

В предыдущем матче после победы Калинской на площадку выбежала ее собака. Такса рванула к хозяйке, которая подхватила ее на руки и помогла помахать лапой зрителям. Этот эпизод вызвал улыбки у присутствующих на трибунах и моментально разлетелся по соцсетям. В пост-матчевом интервью Калинская призналась, что в этом сезоне Белла часто сопровождает ее на турнирах и приносит удачу. После победы над Радукану история повторилась.