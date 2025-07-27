Путин в поздравлении ко Дню ВМФ отметил дерзкие подвиги моряков на СВО

Президент России Владимир Путин в видеообращении, которое он записал ко Дню Военно-Морского флота, назвал российских военных моряков и морских пехотинцев примером доблести в зоне специальной военной операции.
«Сражаются дерзко, героически — за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа», — сказал президент. Поздравительное видео опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин добавил, что более чем 50 тысяч матросов и офицеров награждены медалями и орденами, а звания Героя России удостоены 35 военных моряков.
Российский лидер напомнил о славной истории российского флота, о том, как созидалась его слава и мощь и как Россия обрела статус великой морской державы.
«Со времён Петра Первого флот был и остаётся достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почётом и искренним уважением нашего народа», — сказал президент.
Также Путин отметил преемственность поколений российских моряков и их приверженность патриотизму, чести, силе духа и храбрости.
Президент указал на то, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь и напомнил, что в 2025 году утверждена новая Стратегия развития Военно-Морского Флота России, рассчитанная до 2050 года.
Ранее отмечалось, что необходимость в разработке стратегии развития вызвана тем, что многие державы (включая и так называемые недружественные) активно развивают свои военно-морские флоты и демонстрируют агрессивное «поведение» у морских и океанских берегов России, угрожают нашей безопасности.
О том, как военный флот России выгуливает в океанах «Посейдоны», а моряки отрабатывают нестандартные оперативные задачи с применением высокоточного оружия большой дальности с применением беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. Всё об истории и традициях Дня ВМФ здесь на KP.RU.