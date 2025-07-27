Путин в поздравлении ко Дню ВМФ отметил дерзкие подвиги моряков на СВО

Ранее отмечалось, что необходимость в разработке стратегии развития вызвана тем, что многие державы (включая и так называемые недружественные) активно развивают свои военно-морские флоты и демонстрируют агрессивное «поведение» у морских и океанских берегов России, угрожают нашей безопасности.