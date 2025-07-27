Диетолог объяснила, как ягоды помогают сохранить ясность ума в летнюю жару

Магний, цинк, медь, марганец, кобальт, которые в них содержатся, очень важны для мозга. А пектин и клетчатка, которыми богаты яблоки и ягоды, способствуют нормальной работе кишечника, от состояния которого, по мнению ученых, напрямую зависят и иммунитет, и мозговая активность.