Диетолог объяснила, как ягоды помогают сохранить ясность ума в летнюю жару

Летом, когда жара сказывается на самочувствии и даже на мышлении, особенно важно поддерживать работу мозга с помощью правильного питания. Одни из самых полезных продуктов в жару — ягоды. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
— Например, наши родные черная и красная смородина — чемпионы по содержанию витамина С, никакие заморские апельсины рядом не лежали. Дикорастущие ягоды — голубика, черника, брусника, клюква — также отличные источники минералов и витаминов, — объяснила медик.
Магний, цинк, медь, марганец, кобальт, которые в них содержатся, очень важны для мозга. А пектин и клетчатка, которыми богаты яблоки и ягоды, способствуют нормальной работе кишечника, от состояния которого, по мнению ученых, напрямую зависят и иммунитет, и мозговая активность.
— Проблемы плохой переносимости жары кроются в нарушении терморегуляции, в которой важную роль играет щитовидная железа. А, значит, необходим йод (морская рыба, водоросли — келп, ламинария, нори), и гемовое железо (красное мясо, печень). А для его усвоения необходимы продукты с витамином С — петрушка, болгарский перец, зелень, — добавила специалист.