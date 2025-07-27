Жесткая рубка, мгновенный нокаут и обидное поражение: как выступили россияне на UFC в Абу-Даби

Петр Ян одержал победу над американцем Макги на турнире UFC в Абу-Даби.
26 июля в Абу-Даби прошел турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. И, по традиции, турнир на Ближнем Востоке собрал огромное количество российских бойцов. URA.RU собрало лучшие моменты турнира в своем обзоре.
Нокаут на первой минуте.
Российский боец Муслим Салихов одержал досрочную победу над бразильцем Карлосом Леалом в предварительном карде турнира, завершив поединок мощным нокаутом за 42 секунды. Леал с первых секунд начал активно атаковать, пытаясь навязать бой на ближней дистанции. Бразильский спортсмен попытался прорваться вперед, однако Салихов грамотно ушел от атаки и нанес точный и мощный оверхенд, отправив соперника в нокаут. Добивания не потребовалось. Бразилец так и остался лежать на канвасе, а толпа восхищенно поддерживала красивейший удар россиянина.
Нурмагомедова побороли.
Американский боец Брайс Митчелл одержал победу единогласным решением судей над российским спортсменом Саидом Нурмагомедовым. С первых секунд боя Митчелл начал активно работать над переводом соперника в партер. В начале поединка.
Нурмагомедов проиграл поединок, который состоял в основном из борьбыФото: Илья Московец © URA.RU.
россиянин удерживал дистанцию, однако уже на второй минуте американец дважды сбил его с ног. Несмотря на это, Саиду удалось избежать серьезных атак в партере и даже провести успешный перевод в ответ. Во втором раунде Митчелл сумел быстро перевести оппонента и попытался провести болевой прием на руку. Третий раунд вновь прошел в затяжной борьбе у сетки, где американец выглядел предпочтительнее. Бой получился упорным, решение о победителе принимали судьи, которые единогласно отдали победу Митчеллу. По ходу встречи трибуны выражали недовольство низкой зрелищностью поединка.
И еще один нокаут.
Топовый российский полутяжеловес Никита Крылов потерпел второе подряд поражение нокаутом, уступив Богдану Гуськову в поединке, открывшем основной кард.
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турнира по смешанным единоборствам. Крылов начал бой активно, используя лоу-кики и мидл-кики и стараясь держать дистанцию. В одном из эпизодов он был близок к успеху, попав правым боковым, однако соперник быстро перехватил инициативу. Ближе к концу первого раунда Крылов пропустил мощный правый хук от Гуськова, оказался в нокдауне и получил серию добивающих ударов, после чего рефери остановил поединок.
Жесткая рубка Шары Буллета.
Российский боец смешанных единоборств Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) одержал уверенную победу над канадцем Марком-Андре Баррио. Все судьи единогласно отдали победу россиянину со счетом 30−27. Бой начался с активного прессинга со стороны Баррио, однако Магомедов успешно отвечал мощными ударами ногами и контролировал ход поединка, не позволив сопернику реализовать свои попытки перевести бой в партер.
Магомедов закатил мощную рубку с жесткими травмамиФото: Александр Стародумов © URA.RU.
Во втором раунде Магомедов усилил давление на соперника: использовал колени в прыжке и серию киков, после чего нанес Баррио рассечение. Несмотря на это, канадец попытался перехватить инициативу и нанес несколько точных ударов руками, однако россиянин быстро восстановил контроль, активно работая на ближней дистанции и нанося удары локтями и коленями. В третьем раунде Шара продолжил действовать с дистанции, использовал джебы и кики, а на последних минутах боя доминировал в партере, завершив поединок под своим контролем. По итогам боя, у российского бойца оказался сломан нос. Его соперник «щеголял» с рассечениями лица.
Петр Ян показал класс.
Бывший чемпион промоушена в легчайшем весе и участник команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал уверенную победу единогласным решением судей над американским бойцом Маркусом Макги. Ян с самого начала поединка взял инициативу.
Ян теперь снова может претендовать на пояс UFCФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
в свои руки, прижимая соперника к сетке и демонстрируя преимущество в точности и силе ударов. В ходе встречи российский спортсмен успешно комбинировал удары ногами и руками, прессинговал оппонента. Во втором раунде Макги попытался перехватить инициативу, но Ян продолжал диктовать темп, чаще и точнее попадая в цель. В заключительном отрезке боя россиянин вновь захватил центр октагона и удерживал преимущество до финального гонга. Таким образом, Петр Ян одержал третью победу подряд и укрепил свои позиции в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.