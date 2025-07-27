Жесткая рубка, мгновенный нокаут и обидное поражение: как выступили россияне на UFC в Абу-Даби

Во втором раунде Магомедов усилил давление на соперника: использовал колени в прыжке и серию киков, после чего нанес Баррио рассечение. Несмотря на это, канадец попытался перехватить инициативу и нанес несколько точных ударов руками, однако россиянин быстро восстановил контроль, активно работая на ближней дистанции и нанося удары локтями и коленями. В третьем раунде Шара продолжил действовать с дистанции, использовал джебы и кики, а на последних минутах боя доминировал в партере, завершив поединок под своим контролем. По итогам боя, у российского бойца оказался сломан нос. Его соперник «щеголял» с рассечениями лица.