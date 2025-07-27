В аэропорту Денвера в США эвакуировали 179 человек из самолета с горящим шасси

В международном аэропорту Денвера в США пришлось эвакуировать 173 пассажира и шесть членов экипажа из самолета, у которого загорелось левое шасси прямо на взлетно-посадочной полосе. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
В опубликованном в социальной сети Х релизе сказано, что один человек был доставлен в медучреждение после инцидента, врачи осмотрели ещё пятерых, но им госпитализация не понадобилась.
Пожарная служба Денвера проинформировала, что оперативно потушила возгорание.
Ранее сообщалось, что борт американской авиакомпании SkyWest чуть не столкнулся со стратегическим бомбардировщиком в США. Пилоту пассажирского лайнера удалось избежать столкновения с военным самолётом, сделав неожиданный резкий маневр.
Тем временем Росавиация начала расследование трёх авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в разных регионах России.