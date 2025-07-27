Старший прапорщик Корнеев установил 100 мин и остановил бронегруппу противника

Старший прапорщик ВС РФ Александр Корнеев в зоне проведения спецоперации установил 100 мин, тем самым остановив продвижение бронегруппы украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны России.
— Во время проводимых работ российские военные многократно подвергались артиллерийским обстрелам и ударам беспилотниками ВСУ, но продолжали выполнять боевую задачу. В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев установил не менее 100 мин разного класса. Минные поля, установленные бойцами ВС РФ, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты противника, — передает ТАСС заявление ведомства.
19-летний десантник Константин Морозов заманил целый отряд Вооруженных сил Украины на минное поле, рассказали в Минобороны России. По словам российского военного, ему пришлось пройти по минному полю — это был единственный способ избежать артобстрела, остаться незамеченным и выполнить задачу.
ВС РФ взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного.
До этого стало известно, что российские войска провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.