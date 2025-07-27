Старший прапорщик Корнеев установил 100 мин и остановил бронегруппу противника

— Во время проводимых работ российские военные многократно подвергались артиллерийским обстрелам и ударам беспилотниками ВСУ, но продолжали выполнять боевую задачу. В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев установил не менее 100 мин разного класса. Минные поля, установленные бойцами ВС РФ, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты противника, — передает ТАСС заявление ведомства.