The Times: британцы считают Россию одной из самых могущественных стран

«По результатам опроса, 65% британцев назвали Россию врагом Великобритании — это самый высокий показатель среди всех стран. Следом идут Иран (51%) и Китай (33%). Вместе с этим Россия вошла в тройку самых могущественных государств мира, уступив только Соединенным Штатам (72%) и Китаю (54%). Россию британцы воспринимают не только как угрозу, но и как одну из наиболее влиятельных стран на мировой арене», — приводит издание.