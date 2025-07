The Times: британцы считают Россию одной из самых могущественных стран

Большинство граждан Великобритании воспринимают 2025 год как период повышенной опасности и нестабильности, а Россию считают одной из основных угроз безопасности. При этом страна вошла в тройку самых могущественных государств мира. Об этом информирует издание The Sunday Times со ссылкой на исследование аналитического центра More in Common.