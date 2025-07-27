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The Times: британцы считают Россию одной из самых могущественных стран

Большинство граждан Великобритании воспринимают 2025 год как период повышенной опасности и нестабильности, а Россию считают одной из основных угроз безопасности. При этом страна вошла в тройку самых могущественных государств мира. Об этом информирует издание The Sunday Times со ссылкой на исследование аналитического центра More in Common.

Британцы включили Россию в тройку самых могущественных стран.

Большинство граждан Великобритании воспринимают 2025 год как период повышенной опасности и нестабильности, а Россию считают одной из основных угроз безопасности. При этом страна вошла в тройку самых могущественных государств мира. Об этом информирует издание The Sunday Times со ссылкой на исследование аналитического центра More in Common.

«По результатам опроса, 65% британцев назвали Россию врагом Великобритании — это самый высокий показатель среди всех стран. Следом идут Иран (51%) и Китай (33%). Вместе с этим Россия вошла в тройку самых могущественных государств мира, уступив только Соединенным Штатам (72%) и Китаю (54%). Россию британцы воспринимают не только как угрозу, но и как одну из наиболее влиятельных стран на мировой арене», — приводит издание.

Выяснилось, что более половины респондентов поддерживают участие британских военных в миротворческой миссии. Среди форм поддержки Украины наибольший приоритет получил военный вариант (24%), за ним следуют гуманитарная помощь (17%), экономические санкции против России (14%) и предоставление убежища беженцам (6%).