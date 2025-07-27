В деле директора «Технопарка» Зырянова появились три новых обвиняемых

В уголовном деле о растрате в особо крупном размере, возбужденном против министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, появились трое новых фигурантов. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, общее число обвиняемых по статье 160 УК РФ (растрата) достигло восьми человек.