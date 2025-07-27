Ученые нашли простой способ продлить жизнь больным диабетом

Результаты показали, что занятия спортом по выходным не только способствуют уменьшению риска ранней смерти, но и оказываются более эффективными по сравнению с регулярными тренировками, распределенными на три и более дня в неделю. У людей с диабетом, которые выполняли рекомендуемый объем физических упражнений за одну-две тренировки в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 33% ниже по сравнению с теми, кто не занимался спортом ни в рабочие дни, ни в выходные.