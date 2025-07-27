Более 300 тысяч южноуральцев поставили на учет из-за хронических болезней

У 43,5 тысячи южноуральцев выявлены болезни системы кровообращения, у 7 тысяч — онкологические заболевания, у 11 тысяч — сахарный диабет, у 3 тысяч — патологии органов дыхания.
Специалисты территориального фонда ОМС Челябинской области напомнили, что диспансерное наблюдение позволяет своевременно выявлять и предотвращать осложнения хронических заболеваний; проводить профилактику обострений; обеспечивать эффективную реабилитацию после операций и травм.
Пациенты в рамках процедуры наблюдения проходят регулярные медицинские осмотры и диагностические исследования, амбулаторное и стационарное лечение, реабилитационные мероприятия, а также получают консультации специалистов.
Диспансерное наблюдение проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления и по месту работы или учебы.
О сроках осмотров пациентам сообщают медицинские организации или страховые представители.