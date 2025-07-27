Бюст выдающегося инженера Александра Ежевского установят в Иркутске

Александр Ежевский, проживший долгую и плодотворную жизнь (1915−2017), внес огромный вклад в развитие машиностроения и благополучие жителей Иркутска, конкретно Свердловского района. Благодаря его усилиям и усилиям коллектива завода, более 40 тысяч человек, что составляет около половины населения района, получали достойные доходы. Завод также обеспечивал своих сотрудников бесплатным благоустроенным жильем, включая знаменитый микрорайон Маршала Конева на Синюшиной горе и Шестой поселок ГЭС (ныне микрорайон Юбилейный).