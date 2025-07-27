Бюст выдающегося инженера Александра Ежевского установят в Иркутске

В Санкт-Петербурге в лучших мастерских был отлит бронзовый бюст Александра Ежевского, Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя и первого директора Иркутского радиозавода. Скульпторы отец и сын Ставские создали этот памятник, а архитектурное сопровождение обеспечил Евгений Антонович Третьяков.
Александр Ежевский, проживший долгую и плодотворную жизнь (1915−2017), внес огромный вклад в развитие машиностроения и благополучие жителей Иркутска, конкретно Свердловского района. Благодаря его усилиям и усилиям коллектива завода, более 40 тысяч человек, что составляет около половины населения района, получали достойные доходы. Завод также обеспечивал своих сотрудников бесплатным благоустроенным жильем, включая знаменитый микрорайон Маршала Конева на Синюшиной горе и Шестой поселок ГЭС (ныне микрорайон Юбилейный).
Инициатор проекта, Почетный гражданин Иркутска Виктор Бронштейн, сообщил, что несмотря на бюрократические трудности, бюст будет открыт в первых числах сентября к юбилею политехнического института. Финансирование основной части проекта взяла на себя нефтяная компания, а университет разработал техническую документацию, что существенно облегчит дальнейшие работы.
Проект создания Аллеи Славы заслуженных инженеров Иркутской области является важным шагом в сохранении памяти о выдающихся специалистах и промышленных предприятиях прошлого. Иркутская Аллея Славы станет первой в России и окажет значительное влияние на престиж инженерных специальностей в ИРНИТУ.
Планируется, что прогулочная мемориальная зона станет любимым местом для сотрудников университета и всех жителей города, желающих почтить память выдающихся инженеров.