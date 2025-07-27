Летом 30% москвичей стали реже использовать автомобиль для коротких поездок

В 85% случаев пользователи арендуют самокат, чтобы добраться до нужного места, если нужно быстро добраться от или до метро, МЦК, МЦД и автобусной остановки; в час пик нужно проехать всего пару станций; от дома до метро пешком 20 минут, а времени на прогулку нет; когда на такси высокий спрос, а ехать всего несколько километров.