Летом 30% москвичей стали реже использовать автомобиль для коротких поездок

«Электросамокаты эффективно дополняют систему городского транспорта. Они позволяют повысить доступность отдельных районов города, снижать нагрузку на другие виды городского транспорта и дороги, предоставляя возможность быстро добраться до нужного места, особенно на небольшие расстояния. Например, мы видим, что этим летом 30% жителей стали реже использовать автомобиль для коротких перемещений», — цитирует пресс-служба заместителя руководителя столичного Дептранса Дмитрия Пронина.
В 85% случаев пользователи арендуют самокат, чтобы добраться до нужного места, если нужно быстро добраться от или до метро, МЦК, МЦД и автобусной остановки; в час пик нужно проехать всего пару станций; от дома до метро пешком 20 минут, а времени на прогулку нет; когда на такси высокий спрос, а ехать всего несколько километров.