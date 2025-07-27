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Летом 30% москвичей стали реже использовать автомобиль для коротких поездок

Сервисы аренды самокатов пользуются большим спросом среди жителей города, с начала сезона пользователи совершили на самокатах проката свыше 40 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«Электросамокаты эффективно дополняют систему городского транспорта. Они позволяют повысить доступность отдельных районов города, снижать нагрузку на другие виды городского транспорта и дороги, предоставляя возможность быстро добраться до нужного места, особенно на небольшие расстояния. Например, мы видим, что этим летом 30% жителей стали реже использовать автомобиль для коротких перемещений», — цитирует пресс-служба заместителя руководителя столичного Дептранса Дмитрия Пронина.

В 85% случаев пользователи арендуют самокат, чтобы добраться до нужного места, если нужно быстро добраться от или до метро, МЦК, МЦД и автобусной остановки; в час пик нужно проехать всего пару станций; от дома до метро пешком 20 минут, а времени на прогулку нет; когда на такси высокий спрос, а ехать всего несколько километров.