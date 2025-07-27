Виды алопеции и как ее лечить: от паники к плану действий

Когда волосы сыпятся равномерно, будто бы по всему периметру головы, скорее всего, речь идет именно об этом типе. Причины? Да их пруд пруди: от банального дефицита железа или магния до гормональных качелей — скажем, после родов или при проблемах с щитовидкой. Нервничаете слишком часто? Вот и еще один фактор. Иногда достаточно привести организм в равновесие — и волосы возвращаются, словно ничего и не было.