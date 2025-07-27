Спрос на отдых в Челябинске в летний сезон увеличился на 12%

Как отметила генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова, в регионе наблюдается рост интереса со стороны туристов из Центральной России, Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. Среди ключевых направлений: активный туризм (национальные парки, сплавы по горным рекам), оздоровительные туры (санатории и курорты), культурно-познавательные программы, а также событийный и гастрономический туризм.