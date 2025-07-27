Спрос на отдых в Челябинске в летний сезон увеличился на 12%

Основной поток туристов прибывает из Москвы (46%), Санкт-Петербурга (21%), Сочи (18%), Минеральных Вод (3%) и Казани (2%). Наибольшая продолжительность пребывания зафиксирована у гостей из Санкт-Петербурга — в среднем 10 дней.
В свою очередь, жители Челябинской области чаще выбирают зарубежные направления — их доля выросла на 5% (до 19% от общего числа бронирований). Наиболее популярные страны: Беларусь (19%), Турция (18%), Азербайджан (15%), Таджикистан (14%) и Армения (10%).
Средняя продолжительность поездки за границу составляет 10 дней, при этом 13% путешественников летят с детьми.
Вообще 81% бронирований приходится на российские направления. Лидером остается Москва (41%), за ней следуют Сочи (23%), Санкт-Петербург (22%), Минеральные Воды (3%) и Казань (2%). Средняя длительность поездки — 7 дней, а 12% пассажиров путешествуют с детьми.
Как отметила генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова, в регионе наблюдается рост интереса со стороны туристов из Центральной России, Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. Среди ключевых направлений: активный туризм (национальные парки, сплавы по горным рекам), оздоровительные туры (санатории и курорты), культурно-познавательные программы, а также событийный и гастрономический туризм.