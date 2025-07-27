Генерал Липовой сказал об отношении к пленным снайпершам ВСУ

«Отношение к снайпершам, к наемникам у нас, можно сказать, традиционное. Дело в том, что к ним такое, мягко говоря, не совсем уважительное отношение, потому что снайперши ведут себя крайне изощренно, цинично и жестоко к нашим бойцам. Поэтому, когда они попадают в плен, то к ним не бывает снисхождения. Это уже такие неофициальные традиции ведения боевых действий по отношению именно к таким врагам», — сказал собеседник издания.