В плену к снайпершам Вооруженных сил Украины не бывает снисхождения со стороны российских бойцов. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Отношение к снайпершам, к наемникам у нас, можно сказать, традиционное. Дело в том, что к ним такое, мягко говоря, не совсем уважительное отношение, потому что снайперши ведут себя крайне изощренно, цинично и жестоко к нашим бойцам. Поэтому, когда они попадают в плен, то к ним не бывает снисхождения. Это уже такие неофициальные традиции ведения боевых действий по отношению именно к таким врагам», — сказал собеседник издания.
Ранее Липовой в разговоре с aif.ru сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран.
По его словам, большинство снайперш-наемниц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, приехали из Польши и стран Прибалтики.