Ночная тишина как способ выжить: зачем люди сидят допоздна

В обсуждении затронули и важную психологическую сторону. Один из комментаторов заметил, что за желанием «побыть в одиночестве» может скрываться тревожность: «Главное — понять, что это она, а не просто “время для себя”». Но были и другие мнения: например, кто-то признался, что живёт один, работает дома и чувствует себя в этом состоянии вполне комфортно — одиночество, по его словам, не напрягает.