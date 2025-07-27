Ночная тишина как способ выжить: зачем люди сидят допоздна

Пост вызвал сильный отклик у комментаторов, которые узнали себя в описании. «Знаешь, что надо лечь рано, чтобы проснуться на работу, но так нифигово почилить», — пишет одна из участниц обсуждения. Другая признаётся: особенно тяжело перед воскресеньем, когда впереди снова дом, работа, тренировки — и хочется подольше не отпускать своё личное время.
В обсуждении затронули и важную психологическую сторону. Один из комментаторов заметил, что за желанием «побыть в одиночестве» может скрываться тревожность: «Главное — понять, что это она, а не просто “время для себя”». Но были и другие мнения: например, кто-то признался, что живёт один, работает дома и чувствует себя в этом состоянии вполне комфортно — одиночество, по его словам, не напрягает.