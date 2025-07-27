Аллерголог рассказала, когда при укусе комара нужно идти к врачу

Лето — время пикников на природе, прогулок по паркам и, конечно же, назойливых комаров. Но безобидный зуд от укуса может обернуться серьезной проблемой.
Аллерголог-иммунолог Наталья Попова предупреждает: в некоторых случаях аллергия на комаров может быть опасна для жизни и требует немедленной помощи врача.
По словам эксперта, тревожными симптомами являются: затрудненное дыхание (вплоть до бронхоспазма), обширная крапивница, отек лица, шеи и горла, а также нарушения сердечного ритма. Если после укуса комара вы почувствовали что-то подобное — немедленно обращайтесь к специалисту!
Обычные симптомы аллергии на комаров — зуд, покраснение и небольшой отек в месте укуса — как правило, проходят самостоятельно. Чтобы облегчить неприятные ощущения, можно использовать антигистаминные мази.
Но и это еще не все. Комары переносят опасные заболевания, такие как лихорадка чикунгунья, вызывающая сильные боли в суставах и мышцах, а также кожную сыпь. Так что, отправляясь на природу, не забывайте о средствах защиты от комаров.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края предостерегают жителей региона о потенциальной угрозе, которую представляют комары в летний период. С началом июня, когда многие отправляются в отпуск в экзотические страны, важно помнить о возможных инфекциях, переносимых этими насекомыми.