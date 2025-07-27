Криминалист Игнатов объяснил, как вознаграждение помогает находить убийц

«Много было случаев, когда вознаграждение помогало раскрыть убийство. Давали приметы человека через СМИ, показывали фотографию или демонстрировали фоторобот преступника, просили рассказать людей, кто что видел и слышал, и объявляли вознаграждение за содействие. И после этого люди обычно начинают массово звонить», — отметил специалист.