Криминалист Игнатов объяснил, как вознаграждение помогает находить убийц

Метод с выплатой вознаграждения часто помогает раскрыть дело, даже если преступление произошло много лет назад, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
«Много было случаев, когда вознаграждение помогало раскрыть убийство. Давали приметы человека через СМИ, показывали фотографию или демонстрировали фоторобот преступника, просили рассказать людей, кто что видел и слышал, и объявляли вознаграждение за содействие. И после этого люди обычно начинают массово звонить», — отметил специалист.
Люди на том конце провода, по словам Игнатова, начинают рассказывать сотрудникам полиции, где видели похожего человека. Нередко звонят, чтобы сказать, что человек на фотороботе похож на их знакомого, соседа или, например, квартиросъемщика.
«Все эти звонки начинают проверять. Едут на место. Если все совпало, и звонок оказался достоверным, то тот, кто позвонил, получает обещанное вознаграждение», — добавил специалист.
Напомним, ранее МВД пообещало вознаграждение за информацию, которая поможет поймать убийц троих детей.
Речь идет о найденном на городской свалке в Петропавловске-Камчатском младенце, убитом в Марий Эл 9-летнем мальчике и задушенной 12-летней девочке из Краснодарского края.
За помощь в раскрытии первых двух дел полиция обещает вознаграждение в размере одного миллиона рублей, за помощь с последним — 500 тысяч рублей.
«Миллион, насколько я знаю, максимальная сумма вознаграждения. Думаю, все зависит от бюджета конкретного органа или региона в целом», — заключил он.
Ранее стало известно, что в Забайкалье вынесли приговор 18-летней девушке, которая выбросила свою новорожденную дочь в выгребную яму туалета придорожного кафе.