В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения в ночь на 27 июля

Несколько российских аэропортов для того, чтобы обеспечить безопасность, временно прекратили принимать и отправлять рейсы в ночь на воскресенье 27 июля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Речь идет об аэропортах Пскова и Нижнего Новгорода.
«Аэропорты НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино) и ПСКОВ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале.
Также сообщалось, что ограничения в целях безопасности введены в аэропортах Калуги и Волгограда. Они также не отправляют и не принимают самолеты.
Тем временем под Волгоградом обломки БПЛА нарушили питание на железной дороге.
Также сообщалось, что шесть беспилотников обезврежены над Смоленской областью в ночь на 27 июля.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.