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В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения в ночь на 27 июля

Четыре российских аэропорта временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Несколько российских аэропортов для того, чтобы обеспечить безопасность, временно прекратили принимать и отправлять рейсы в ночь на воскресенье 27 июля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Речь идет об аэропортах Пскова и Нижнего Новгорода.

«Аэропорты НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино) и ПСКОВ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале.

Также сообщалось, что ограничения в целях безопасности введены в аэропортах Калуги и Волгограда. Они также не отправляют и не принимают самолеты.

Тем временем под Волгоградом обломки БПЛА нарушили питание на железной дороге.

Также сообщалось, что шесть беспилотников обезврежены над Смоленской областью в ночь на 27 июля.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.

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