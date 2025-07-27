Рубио назвал кандидата в президенты Штатов в 2028 году от республиканцев

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на президентских выборах в 2028 году.
— Я думаю, что Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом, — заявил он в интервью на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента, передает РИА Новости.
Рейтинг Демократической партии США упал до 33 процентов — это самый низкий уровень поддержки партии за последние 35 лет.
Согласно результатам опроса, восприятие Республиканской партии и американского президента Дональда Трампа среди респондентов также в целом остается негативным, но разница в оценках не столь выражена, как в случае с демократами — 11 и 7 процентных пунктов соответственно.
Число считающих, что Трамп будет баллотироваться на третий срок, растет. Согласно последнему опросу компании YouGov, доля американцев, считающих, что глава Белого дома выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, выросла на восемь процентных пунктов с ноября прошлого года.