«Кросс нации — 2025» проведут в четырех городах Челябинской области

К соревнованиям допускаются граждане всех возрастов и с любым уровнем подготовки. Доступные дистанции — от 1000 до 12000 метров.
Ознакомиться с Положением о соревновании можно здесь. Регистрация участников откроется в ближайшее время.
20 сентября в Челябинской области пройдет всероссийский день бега «Кросс нации». Основные забеги организованы в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте.
К соревнованиям допускаются граждане всех возрастов и с любым уровнем подготовки. Доступные дистанции — от 1000 до 12000 метров.
Ознакомиться с Положением о соревновании можно здесь. Регистрация участников откроется в ближайшее время.