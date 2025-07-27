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«Кросс нации — 2025» проведут в четырех городах Челябинской области

20 сентября в Челябинской области пройдет всероссийский день бега «Кросс нации». Основные забеги организованы в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте.

Источник: Вечерний Челябинск

К соревнованиям допускаются граждане всех возрастов и с любым уровнем подготовки. Доступные дистанции — от 1000 до 12000 метров.

Ознакомиться с Положением о соревновании можно здесь. Регистрация участников откроется в ближайшее время.