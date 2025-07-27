Генерал Липовой назвал направления, где ВСУ задействуют больше снайперш

«Нельзя сказать, что они в такой или такой операции участвуют. Они действуют в повседневных боевых действиях — это какие-то террористические операции, провокации, наступательные действия или оборонительные. Они присутствуют в тех местах, где командование посчитает нужным. Я могу сказать, что они есть на донецком, луганском, херсонском и запорожском направлениях. Они равномерно распределяются, но их концентрация особенно наблюдается на тех направлениях, на которых идут отступления ВСУ, где успешно продвигаются вперед наши войска. Там количество снайперов наиболее максимальное, так как они способны нанести максимальный ущерб нашим подразделениям», — сказал собеседник издания.