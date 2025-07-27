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WP: глава Пентагона с помощью полиграфа расследовал утечки данных в СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет прекратил применять полиграф после жалобы советника Пентагона Уивера.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны США Пит Хегсет использовал полиграф, чтобы выявить среди своих подчинённых тех, кто делился информацией со СМИ, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников и осведомленных лиц.

Вместе с тем, как отмечается в публикации, эти проверки ему пришлось прекратить.

«Использование министром обороны Питом Хегсетом тестов на полиграфе в поисках людей, сливающих информацию в СМИ, было остановлено по указанию Белого дома», — сказано в статье.

Источники газеты утверждают, что Хегсет и его окружение использовали полиграф в течение нескольких недель в апреле. Жалобу в Белый дом по этому поводу направил высокопоставленный советник Пентагона Патрик Уивер. После его заявления тесты были прекращены.

В публикации уточняется, что в минобороны с соответствующим требованием обратился человек, близкий к администрации США. При этом собеседники издания не раскрыли имени этого человека.

Напомним, ранее газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщила, что группа сотрудников Пентагона намерена опубликовать открытое письмо с призывом к отставке Пита Хегсета. Журналисты добавили, что документ якобы может быть обнародован в ближайшее время.