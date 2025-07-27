Ричмонд
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+28°С и грозы: какая погода ждет Беларусь в воскресенье

В субботу, 27 июля, погоду в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивые воздушные массы. Днем на юго-западе страны ожидается влияние фронтального раздела.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Смартпресс

Общий прогноз:

  • Облачность: переменная.

  • Осадки: кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах возможны грозы, а на юго-западе местами сильные дожди.

  • Ветер: южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

  • Температура: +22..+28°С.

  • Атмосферное давление: слабо падает.

Прогноз по регионам

Брест

+23..+25°С, облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза (вероятность осадков >90%).

Витебск

+24..+26°С, переменная облачность, кратковременный дождь (80−90%), возможна гроза.

Гомель

+26..+28°С, переменная облачность, без существенных осадков (5−10%).

Гродно

+25..+27°С, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза (80−90%).

Могилёв

+25..+27°С, переменная облачность, кратковременный дождь (80−90%), возможна гроза.

Минск

+24..+26°С, переменная облачность, кратковременный дождь (60−70%), возможна гроза.