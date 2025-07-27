+28°С и грозы: какая погода ждет Беларусь в воскресенье

Общий прогноз:
Облачность: переменная.
Осадки: кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах возможны грозы, а на юго-западе местами сильные дожди.
Ветер: южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура: +22..+28°С.
Атмосферное давление: слабо падает.
Прогноз по регионам
Брест
+23..+25°С, облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза (вероятность осадков >90%).
Витебск
+24..+26°С, переменная облачность, кратковременный дождь (80−90%), возможна гроза.
Гомель
+26..+28°С, переменная облачность, без существенных осадков (5−10%).
Гродно
+25..+27°С, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза (80−90%).
Могилёв
+25..+27°С, переменная облачность, кратковременный дождь (80−90%), возможна гроза.
Минск
+24..+26°С, переменная облачность, кратковременный дождь (60−70%), возможна гроза.