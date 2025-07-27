Дзюба стал установил антирекорд в российском футболе

Российский форвард «Акрона» Артём Дзюба установил антирекорд чемпионатов России, не реализовав свой 10-й пенальти за карьеру.
По этому показателю он обошёл Олега Веретенникова и возглавил печальный список.
Напомним, Дзюба не реализовал 11-метровый удар во втором туре РПЛ в матче с «Сочи» (4:0). Отметим, в этой игре он отличился голом с игры и вышел на 19-й сезон подряд с забитыми мячами, опередив по этому параметру Дмитрия Лоськова и сравнявшись с Сергеем Семаком.
Дзюба защищает цвета «Акрона» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В следующем туре тольяттинский клуб сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 3 августа.