Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба стал установил антирекорд в российском футболе

Российский форвард «Акрона» Артём Дзюба установил антирекорд чемпионатов России, не реализовав свой 10-й пенальти за карьеру.

Российский форвард «Акрона» Артём Дзюба установил антирекорд чемпионатов России, не реализовав свой 10-й пенальти за карьеру.

По этому показателю он обошёл Олега Веретенникова и возглавил печальный список.

Напомним, Дзюба не реализовал 11-метровый удар во втором туре РПЛ в матче с «Сочи» (4:0). Отметим, в этой игре он отличился голом с игры и вышел на 19-й сезон подряд с забитыми мячами, опередив по этому параметру Дмитрия Лоськова и сравнявшись с Сергеем Семаком.

Дзюба защищает цвета «Акрона» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В следующем туре тольяттинский клуб сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 3 августа.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше