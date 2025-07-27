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Священник ответил, разрешено ли носить бикини на пляж и в бассейн

Отец Феодорит призвал не делать то, что разжигает похоть.

Источник: Аргументы и факты

Лучше не делать то, что разжигает в окружающих похоть, однако нет ничего позорного в человеческом теле, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

Таким образом он ответил на вопрос о том, можно ли ходить в бикини на пляж и в бассейн.

«Вопрос довольно сложный. С одной стороны, все, что разжигает похоть, — лучше не делать. С другой — в теле нет ничего позорного и само по себе тело не греховно. Кроме того, сейчас бикини стало обычной пляжной одеждой, и мало кто именно вожделеет, глядя на женщину в бикини. В конце концов, грех рождается в нашем сердце и уме», — сказал он.

Священнослужитель призвал ко всему «подходить с разумением».

Он отметил, что на пляж и в закрытый бассейн со своей компанией в бикини пойти можно, но перед посещением общественного бассейна в том же наряде — стоит подумать.

Ранее иеромонах Феодорит сказал, какие татуировки разрешает церковь.