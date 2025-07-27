Священник ответил, разрешено ли носить бикини на пляж и в бассейн

«Вопрос довольно сложный. С одной стороны, все, что разжигает похоть, — лучше не делать. С другой — в теле нет ничего позорного и само по себе тело не греховно. Кроме того, сейчас бикини стало обычной пляжной одеждой, и мало кто именно вожделеет, глядя на женщину в бикини. В конце концов, грех рождается в нашем сердце и уме», — сказал он.