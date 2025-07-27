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Для красноярцев стартовала программа наставничества для медсестер

Впервые в краевом онкологическом диспансере молодых специалистов со средним медицинским образованием, только начинающих свою карьеру, ждет расширенная программа наставничества.

Впервые в краевом онкологическом диспансере молодых специалистов со средним медицинским образованием, только начинающих свою карьеру, ждет расширенная программа наставничества.

Цель программы — помочь новичкам быстрее и легче адаптироваться к работе в сложном и ответственном учреждении.

Первый этап программы — профессиональная адаптация — уже стартовал. Главная медсестра диспансера Ольга Фатьянова на вводном занятии представила новым сотрудникам их наставников — опытных коллег, готовых поделиться знаниями и опытом. Также новичков ознакомили с практическими алгоритмами и чек-листами, которые используются в повседневной работе.

В течение ближайших месяцев 12 новых сотрудников будут работать под руководством наставников, осваивая специфику работы в онкологическом диспансере и привыкая к новым условиям. Этап профессиональной адаптации продлится от одного до трех месяцев.

Программа наставничества направлена на то, чтобы снизить стресс у начинающих специалистов и облегчить их вхождение в профессию.

Как ранее писал «МК в Красноярске», систему наставничества в сибирских компаниях обсудили на конференции с банком.