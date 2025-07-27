Для красноярцев стартовала программа наставничества для медсестер

Первый этап программы — профессиональная адаптация — уже стартовал. Главная медсестра диспансера Ольга Фатьянова на вводном занятии представила новым сотрудникам их наставников — опытных коллег, готовых поделиться знаниями и опытом. Также новичков ознакомили с практическими алгоритмами и чек-листами, которые используются в повседневной работе.