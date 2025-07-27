Террористы «Крокуса» сразу после него получили деньги на побег

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» незамедлительно после атаки получили 135 тысяч рублей от неустановленного сообщника для бегства из России, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся у РИА Новости.
Как отмечается, неустановленный участник преступного сообщества 22.03.2024, непосредственно после совершения теракта, перевел денежные средства на карту одному из террористов в сумме не менее 135 тысяч рублей для обеспечения побега с территории РФ.
Как ранее сообщалось со ссылкой на показания обвиняемых, исполнители после преступления должны были достичь Киева, где ожидалось получение по миллиону рублей каждым, а в Брянской области их встречала «группа сопровождения» для переправки на Украину.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошел 22 марта 2024 года: нападавшие расстреляли посетителей из автоматов и подожгли зал. Жертвами стали 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Ущерб оценен в 5,7 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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