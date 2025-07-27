Дандыкин сказал о начале масштабного наступления ВС РФ по трем направлениям

Прорыв Вооруженных сил РФ на трех направлениях может быть предвестником летне-осеннего наступления российских войск. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске (Покровск — украинское название), Купянск и Степногорск.
«Это разные направления, но они все равно где-то рядышком находятся. Я думаю, что это предвестие начала летнее-осеннего или ранне-осеннего наступления. Так или иначе, я считаю, что мы в ближайшие недели увидим уже более ощутимое продвижение наших войск по освобождению территорий. Я имею в виду Запорожскую область, ДНР и так далее. Конечно, и Херсонская область», — сказал собеседник издания.
Российские войска заставляют Вооруженные силы Украины покидать свои позиции в Часовом Яре. Военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru о продвижении ВС РФ в населенном пункте, а также о значении города.