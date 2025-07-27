Дандыкин сказал о начале масштабного наступления ВС РФ по трем направлениям

«Это разные направления, но они все равно где-то рядышком находятся. Я думаю, что это предвестие начала летнее-осеннего или ранне-осеннего наступления. Так или иначе, я считаю, что мы в ближайшие недели увидим уже более ощутимое продвижение наших войск по освобождению территорий. Я имею в виду Запорожскую область, ДНР и так далее. Конечно, и Херсонская область», — сказал собеседник издания.