Пассажирам в ЕС разрешат провозить до двух литров жидкости в ручной клади

В Евросоюзе скоро введут новые правила, которые касаются провоза жидкостей в ручной клади пассажиров самолетов. Об этом сообщил телеканал Euronews, ссылкой на информацию, полученную от Европейской комиссии.
В настоящее время идет подготовка поправок, предусматривающих увеличение максимально допустимого объема перевозимой в ручной клади жидкости с одного до двух литров. Также пассажирам больше не потребуется перевозить жидкости в емкостях, объем которых не превышает 100 миллилитров.
Действующие ограничения обусловлены тем, что традиционные системы обнаружения, такие как рентгеновские сканеры, не способны эффективно выявлять жидкие взрывчатые вещества. Однако аэропорты, которые оснащены сканирующим оборудованием последнего поколения, смогут соответствовать новым нормам, передает РБК.
Семьям нужно разрешить бесплатно выбирать места в самолете, считает сенатор Айрат Гибатдинов. Он уже разработал законопроект, в рамках которого родителям и детям до 14 лет предоставят возможность бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах.
Также это будет касаться инвалидов и сопровождающих их людей.