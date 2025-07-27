Пассажирам в ЕС разрешат провозить до двух литров жидкости в ручной клади

В настоящее время идет подготовка поправок, предусматривающих увеличение максимально допустимого объема перевозимой в ручной клади жидкости с одного до двух литров. Также пассажирам больше не потребуется перевозить жидкости в емкостях, объем которых не превышает 100 миллилитров.