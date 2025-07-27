Миранчук пушечным выстрелом забил четвёртый мяч в сезоне MLS — видео

Гол Алексея Миранчука в матче с «Сиэтл Саундерс». Видео X / Atlanta United FC.
Это четвёртый гол Миранчука в 24 играх сезона. Также он отметился тремя результативными передачами.
Ранее защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, как Дональд Трамп напугал его до смерти на клубном ЧМ. Президент США посетил игру 13 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью‑Джерси.
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