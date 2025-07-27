Энтомолог Хряпин назвал способы эффективного уничтожения постельных клопов

«Существует целый спектр отдельных инсектицидов, которые эффективны против клопов. Практически в 98% случаев можно использовать инсектициды на неоникатиноидах, которые практически сразу вызывают гибель клопов. Оптимальна, конечно, комбинированная обработка, то есть когда мы сначала обрабатываем помещение, населенное клопами, перитроидами, которые у нас вызывают повышенную двигательную активность. То есть вызываем выход клопов из укрытия, а потом уже обрабатываем дефицитами на неоникатиноидах и вызываем гибель вышедших клопов», — сказал эксперт.