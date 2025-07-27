Энтомолог Хряпин назвал способы эффективного уничтожения постельных клопов

В 98% случаев использование инсектицидов вызывает гибель постельных клопов, оптимально использовать комбинированную обработку, при которой сначала вызывают повышенную двигательную активность клопов, а потом уничтожают вышедших насекомых. Об этом aif.ru заявил энтомолог Роман Хряпин.
«Существует целый спектр отдельных инсектицидов, которые эффективны против клопов. Практически в 98% случаев можно использовать инсектициды на неоникатиноидах, которые практически сразу вызывают гибель клопов. Оптимальна, конечно, комбинированная обработка, то есть когда мы сначала обрабатываем помещение, населенное клопами, перитроидами, которые у нас вызывают повышенную двигательную активность. То есть вызываем выход клопов из укрытия, а потом уже обрабатываем дефицитами на неоникатиноидах и вызываем гибель вышедших клопов», — сказал эксперт.
За одну обработку, как правило, не удается полностью избавиться от клопов, поэтому требуется повторная обработка.
«В таком случае надо чередовать инсектициды. Можно попробовать ФОСы, они также в большинстве случаев эффективны», — добавил Хряпин.
Ранее Хряпин назвал причину двукратного роста числа клопов во Франции.