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Энтомолог Хряпин назвал способы эффективного уничтожения постельных клопов

Обработку нужно проводить как минимум дважды, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

В 98% случаев использование инсектицидов вызывает гибель постельных клопов, оптимально использовать комбинированную обработку, при которой сначала вызывают повышенную двигательную активность клопов, а потом уничтожают вышедших насекомых. Об этом aif.ru заявил энтомолог Роман Хряпин.

«Существует целый спектр отдельных инсектицидов, которые эффективны против клопов. Практически в 98% случаев можно использовать инсектициды на неоникатиноидах, которые практически сразу вызывают гибель клопов. Оптимальна, конечно, комбинированная обработка, то есть когда мы сначала обрабатываем помещение, населенное клопами, перитроидами, которые у нас вызывают повышенную двигательную активность. То есть вызываем выход клопов из укрытия, а потом уже обрабатываем дефицитами на неоникатиноидах и вызываем гибель вышедших клопов», — сказал эксперт.

За одну обработку, как правило, не удается полностью избавиться от клопов, поэтому требуется повторная обработка.

«В таком случае надо чередовать инсектициды. Можно попробовать ФОСы, они также в большинстве случаев эффективны», — добавил Хряпин.

Ранее Хряпин назвал причину двукратного роста числа клопов во Франции.