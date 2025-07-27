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Генерал Липовой: снайперши ВСУ проходят подготовку на базах НАТО в Европе

По словам генерала, средний курс подготовки снайперш составляет от двух до четырех недель.

Источник: Аргументы и факты

Женщины-снайперы, которые затем служат в Вооруженных силах Украины, проходят подготовку в странах НАТО, их готовят в среднем от двух до четырех недель. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Некоторые снайперши ВСУ проходят уже подготовленными. Как правило, это спортсмены, которые раньше занимались биатлоном. Это спортивные школы, спортивные центры подготовки. А уже после завершения карьеры они подписывают контракт, идут наемниками, зарабатывают деньги уже в районах боевых действий», — сказал собеседник издания.

Липовой отметил, что снайперш также готовят в центрах НАТО на территории Европы.

«Также их готовят в центрах специальной подготовки НАТО. Эти базы находятся не на Украине, а в Польше, Румынии, Болгарии и дальше уже в Прибалтике, Германии. Их готовят по-разному, все зависит от уровня первоначальной подготовки. Как правило, средний курс подготовки составляет от двух до четырех недель», — добавил он.

Ранее Липовой в разговоре с aif.ru сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран.

По его словам, большинство снайперш-наемниц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, приехали из Польши и стран Прибалтики.

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