Генерал Липовой: снайперши ВСУ проходят подготовку на базах НАТО в Европе

«Также их готовят в центрах специальной подготовки НАТО. Эти базы находятся не на Украине, а в Польше, Румынии, Болгарии и дальше уже в Прибалтике, Германии. Их готовят по-разному, все зависит от уровня первоначальной подготовки. Как правило, средний курс подготовки составляет от двух до четырех недель», — добавил он.