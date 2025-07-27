В мэрии Нижнего Тагила решают, запрещать ли электросамокаты

По данным ГИБДД, эту инициативу в администрацию города внёс начальник городского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт. Поводом стал наезд мощного электрасомаката, фактически приравненного к мопеду, на пятилетнего ребёнка. Это произошло накануне на местной набережной.