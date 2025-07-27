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В мэрии Нижнего Тагила решают, запрещать ли электросамокаты

С такой инициативой выступила ГИБДД.

Источник: www.freepik.com

Власти Нижнего Тагила Свердловской области решают вопрос о запрете в городе всех средств индивидуальной мобильности. Эту информацию подтвердили журналистам в мэрии.

По данным ГИБДД, эту инициативу в администрацию города внёс начальник городского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт. Поводом стал наезд мощного электрасомаката, фактически приравненного к мопеду, на пятилетнего ребёнка. Это произошло накануне на местной набережной.

Кроме того, происходили дорожные аварии с участием кикшеринговых самокатов, которыми управляли несовершеннолетние. Оплату аренды они делали в том числе и с использованием детских платежных систем.

В ГИБДД отмечают, что поддерживают инициативы по повышению безопасности дорожного движения. И готовы предоставить по этому вопросу экспертную оценку.