Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём Военно-морского флота России

Уважаемые матросы и старшины, мичманы, офицеры и адмиралы, а также ветераны флота, кораблестроители и все, кто причастен к развитию и совершенствованию одного из важнейших видов Вооруженных сил страны! Сердечно поздравляю вас с Днём ВМФ России!
В этот день мы чествуем представителей всех поколений военных моряков. Россия гордится теми, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству на атомных подводных лодках и кораблях, в морской авиации и морской пехоте. Верные присяге и Андреевскому флагу, российские моряки всегда самоотверженно выполняли свой воинский долг. Отечественная история знает множество примеров доблести и триумфа русских моряков, среди которых достойное место занимают и нижегородцы.
Сегодня подразделения ВМФ успешно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, доказывая, что они являются достойными наследниками боевой славы победителей в Великой Отечественной войне, продолжателями их миссии по искоренению нацизма.
Нижегородская область исторически играет важную роль в укреплении безопасности государства и обеспечении технической базы армии и флота. Наши военнослужащие и гражданские специалисты ежедневно вносят свой вклад в обороноспособность страны, участвуя в создании и испытаниях новых судов, а также обеспечивая сеансы связи кораблей, выполняющих боевые задачи. Отдельную благодарность хочу выразить коллективам наших промышленных предприятий, конструкторских бюро, институтов и судоверфей, работающих для нужд ВМФ России.
Говорят, что бывших моряков не бывает. Все, кто связан с Военно-морским флотом, объединены крепкими узами братства. Товарищескую поддержку, верность идеалам и готовность помочь в любой ситуации вы проявляете и в море, и на суше. Ваша целеустремленность, вера в Отечество, преданность стране и искренняя любовь к Родине — залог нерушимости Военно-морского флота и всей нашей армии.
Желаю всем, кто связан с Военно-морским флотом, крепкого здоровья, успехов в ратном труде, надежных товарищей в море и любящих родных на берегу!