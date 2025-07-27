Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём Военно-морского флота России

В этот день мы чествуем представителей всех поколений военных моряков. Россия гордится теми, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству на атомных подводных лодках и кораблях, в морской авиации и морской пехоте. Верные присяге и Андреевскому флагу, российские моряки всегда самоотверженно выполняли свой воинский долг. Отечественная история знает множество примеров доблести и триумфа русских моряков, среди которых достойное место занимают и нижегородцы.