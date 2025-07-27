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Юрист Харди заявил, что россияне могут получить штраф за ремонт машины на даче

Дачники могут получить штраф за ремонт машины на своем участке. Об этом сообщил юрист Тимур Харди.

Дачники могут получить штраф за ремонт машины на своем участке. Об этом сообщил юрист Тимур Харди.

Так, если при замене масла или тормозной жидкости они испортят почву, то придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит и за шум в неположенное время.

— Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и прочие инструменты, создающие шум и мешающие спать соседям, то можно тоже получить штраф. Например, в Подмосковье он составляет от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет больше, — рассказал специалист в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, дачников, которые организовали СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли.

На даче можно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки, отметил юрист.

Руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко рассказал, что мнение о том, будто дачи следует покупать только осенью, не всегда оправданно.

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