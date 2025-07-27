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В Иркутской области открыт обновленный мост через реку Джидыкан

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском районе Иркутской области завершен капитальный ремонт моста через реку Джидыкан, расположенного на 93-м километре трассы Тайшет — Чуна — Братск. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом КП-Иркутск рассказали в Росавтодоре.

— Отремонтированный мост через Джидыкан — это гарантия безопасности автомобильного движения для тысяч водителей и пассажиров, которые пользуются трассой Тайшет — Чуна — Братск. Раньше это была лесовозная дорога. Так как она короче альтернативного пути от Тайшет до Братска почти на 200 километров, ей начали пользоваться местные жители, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Мост общей протяженностью 130 погонных метров, включая 30 метров самого мостового сооружения, играет важную роль в обеспечении бесперебойного движения транспорта по федеральной трассе, которая входит в опорную сеть автомобильных дорог России.

В ходе ремонта специалисты укрепили и отремонтировали промежуточные и береговые опоры, нанеся на них четыре слоя антикоррозийного покрытия для защиты от разрушения. На пролетах моста заменили пять 15-метровых балок и установили барьерные ограждения для повышения надежности конструкции.