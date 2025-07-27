В Иркутской области открыт обновленный мост через реку Джидыкан

— Отремонтированный мост через Джидыкан — это гарантия безопасности автомобильного движения для тысяч водителей и пассажиров, которые пользуются трассой Тайшет — Чуна — Братск. Раньше это была лесовозная дорога. Так как она короче альтернативного пути от Тайшет до Братска почти на 200 километров, ей начали пользоваться местные жители, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.