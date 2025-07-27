В Омской области произошло смертельное ДТП

В Полтавском районе Омской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Еще 3 человека, включая одного 13-летнего ребенка, госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть МВД России по Полтавскому району накануне в 15:30. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля «ВАЗ Нива» двигался по грунтовой полевой дороге и вблизи д. Бельдеж № 3 допустил столкновение с «Опелем», который двигался навстречу. В легковых автомобилях находились пассажиры.
В результате ДТП от полученных травм скончалась в больнице 75-летняя женщина, пассажир автомобиля «ВАЗ Нива». Пострадали и пассажиры «Опеля», 42-летняя женщина и 13-летняя девочка госпитализированы. 77-летний водитель отечественного автомобиля тоже доставлен в больницу и госпитализирован.
О состоянии участников ДТП пока не сообщается. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.