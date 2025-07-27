В Омской области произошло смертельное ДТП

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть МВД России по Полтавскому району накануне в 15:30. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля «ВАЗ Нива» двигался по грунтовой полевой дороге и вблизи д. Бельдеж № 3 допустил столкновение с «Опелем», который двигался навстречу. В легковых автомобилях находились пассажиры.