Дандыкин: после взятия Покровска и Часова Яра ВС РФ выйдут в тыл ВСУ

«Эти направления важны для освобождения Донбасса. Важнейший пункт — это, конечно, Красноармейск, который является одним из хабов снабжения ВСУ. Сейчас идут бои, я думаю, что уже к завершению подходят у Часова Яра. Это, соответственно, выход, если пойти через Днепропетровскую область, в тыл Славянска и Краматорска. Но это уже катастрофа для ВСУ», — сказал собеседник издания.