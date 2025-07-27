Дандыкин: после взятия Покровска и Часова Яра ВС РФ выйдут в тыл ВСУ

Вооруженные силы Украины могут подорвать плотины в Запорожской области, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске (Покровск — украинское название), Купянск и Степногорск.
«Эти направления важны для освобождения Донбасса. Важнейший пункт — это, конечно, Красноармейск, который является одним из хабов снабжения ВСУ. Сейчас идут бои, я думаю, что уже к завершению подходят у Часова Яра. Это, соответственно, выход, если пойти через Днепропетровскую область, в тыл Славянска и Краматорска. Но это уже катастрофа для ВСУ», — сказал собеседник издания.
Дандыкин сообщал aif.ru, что мощные удары были нанесены по производству БПЛА «Лютый» и танковому заводу на Украине.
Российские войска заставляют Вооруженные силы Украины покидать свои позиции в Часовом Яре. Военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru о продвижении ВС РФ в населенном пункте, а также о значении города.