Телефонные мошенники добрались до футбольных фанатов: вот от чего они не могут отказаться

Мошенники нашли уязвимую точку у футбольных болельщиков и начали выманивать у них деньги под предлогом покупки доступа к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД.
Аферисты в мессенджерах предлагают болельщикам внести предоплату за доступ к трансляциям матчей на определенных видеоплатформах. После получения предоплаты они перестают выходить на связь, сказано в публикации.
Правоохранители дали совет избегать предоплаты на счета физических лиц при покупке цифровых услуг, а также проверять репутацию площадок, на которых предполагается трансляция матчей.
Ранее эксперт назвал популярные схемы мошенников, которые они применяют летом 2025 года.
Тем временем телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».
Также мошенники начали использовать темную магию для «открытия финансовых потоков» и пугать жертв дьяволом и страшной смертью.