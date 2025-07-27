В Новосибирске на Бугринской косе спасли подростков, которых уносило течение

В Новосибирск вернулась жара. Многие решили этим воспользоваться и отправились отдыхать к водоемам. К сожалению, не обошлось без ЧП. Накануне, 26 июля, на Бугринской косе едва не утонули два подростка. Парня и девушку начало уносить течение. К счастью, рядом были спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».
— Экипаж «Тайфун», который обеспечивал безопасность в месте не организованного отдыха на Бугринской косе, обнаружил двух подростков 2010 и 2011 годов рождения, которых уносило течение. Спасатели доставили детей на берег и провели с ними профилактическую беседу, — добавили в пресс-службе.
В связи со случившемся спасатели в очередной раз обратились к родителям с просьбой провести с детьми профилактическую беседу об опасности купания в местах неорганизованного отдыха.