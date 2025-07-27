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Жара и дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 27 июля, в Астане обещают дождь, в в Алматы и Шымкенте вновь ожидается сильная жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 23 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра — 9,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.