ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным жителям Донбасса, заявила омбудсмен

В качестве примеров Морозова привела два трагических инцидента 2022 года. В начале специальной военной операции ракетный удар по школе № 50 в Горловке унёс жизни двух педагогов. Летом того же года атака на детскую площадку в Макеевке привела к гибели четырёх человек, включая троих детей, ещё семеро детей получили тяжёлые ранения.