Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о систематических целенаправленных атаках Вооружённых сил Украины на гражданскую инфраструктуру Донбасса.
Как омбудсмен заявила РИА Новости, с 2014 года украинские военные неоднократно наносили удары по образовательным учреждениям, детским площадкам и местам массового скопления мирных жителей.
В качестве примеров Морозова привела два трагических инцидента 2022 года. В начале специальной военной операции ракетный удар по школе № 50 в Горловке унёс жизни двух педагогов. Летом того же года атака на детскую площадку в Макеевке привела к гибели четырёх человек, включая троих детей, ещё семеро детей получили тяжёлые ранения.
Ранее сообщалось, что украинские боевики из артиллерии ударили по больнице в Запорожье.