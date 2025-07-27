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ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным жителям Донбасса, заявила омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о систематических целенаправленных атаках Вооружённых сил Украины на гражданскую инфраструктуру Донбасса.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о систематических целенаправленных атаках Вооружённых сил Украины на гражданскую инфраструктуру Донбасса.

Как омбудсмен заявила РИА Новости, с 2014 года украинские военные неоднократно наносили удары по образовательным учреждениям, детским площадкам и местам массового скопления мирных жителей.

В качестве примеров Морозова привела два трагических инцидента 2022 года. В начале специальной военной операции ракетный удар по школе № 50 в Горловке унёс жизни двух педагогов. Летом того же года атака на детскую площадку в Макеевке привела к гибели четырёх человек, включая троих детей, ещё семеро детей получили тяжёлые ранения.

Ранее сообщалось, что украинские боевики из артиллерии ударили по больнице в Запорожье.