В Астане временно ограничат движение автотранспорта в районе стадиона «Астана Арена»

В связи с проведением масштабного концерта, с целью обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия, будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка», передает DKnews.kz.
Припарковаться можно будет на территории ледового дворца «Алау», МЛД «Барыс Арена», велотрека «Сарыарка», Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.
Для удобства зрителей концерта Jennifer Lopez будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно:
Парковка у Столичного цирка; Парковка у мечети «Хазрет Султан»; Парковка у спортивного комплекса «QAZAQSTAN»; Парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран; Парковка у мечети «Бас Мешіт».
Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях — до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом.